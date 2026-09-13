Los Eagles doblegan a los Commanders, los Vikings sorprenden a los Packers

Los Eagles comenzaron su temporada con victoria, pero tuvieron que sufrir hasta el final ante los Commanders. Fue la defensa de Philadelphia la que evitó una conversión de dos puntos en los últimos segundos que igualaría el duelo para la franquicia capitalina.

En una noche poco brillante por tierra, el mariscal de campo Jalen Hurts lanzó para 203 yardas, con tres pases de anotación. En los Commanders, Jayden Daniels sumó 164 yardas con dos pases de 'touchdown'.

En Minneapolis, los Vikings se sobrepusieron al amargo debut del 'quarterback' Kyler Murray, quien se retiró por un trauma en la cabeza en el primer período tras un choque con el 'safety' de los Packers Javon Bullard.

Le reemplazó Carson Wentz y lo hizo de la mejor forma, con tres pases de anotación y un total de 130 yardas lanzadas. Los Vikings cerraron el partido con 29 puntos consecutivos entre el final del tercer período y el último cuarto.

Tendrá que esperar su debut del estadounidense de origen cubano Fernando Mendoza, elegido con el número uno absoluto en el último draft por Las Vegas Raiders.

Con Kirk Cousins de titular (160 yardas lanzadas, 3 pases de anotación y 2 interceptaciones), los Raiders ganaron 27-13 a los Miami Dolphins.