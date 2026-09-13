Nadadores de México y Cuba ganan evento Gran Retto de Aguas Abiertas

El mexicano Ramsés Miranda Vidal y la cubana Dainellys Martínez Matos se impusieron en las pruebas de campeones en los 10 kilómetros, mientras los cubanos Jean Carlos Pérez y Claudia Gurri, miembro del equipo nacional de triatlón, fueron los mejores en la distancia de 5 kilómetros.

En la apertura del evento, este sábado, transcurrieron las pruebas en las distancias de 1,5 y 3 kilómetros, en las que destacaron los cubanos Jairo Brito y Vladimir Hernández, ganador en la edición del pasado año la distancia de los cinco kilómetros.

En los 1.500 metros, el mexicano Eric Fajardo obtuvo la medalla de plata en su debut como nadador de esa prueba.

Las cubanas Dainellys Martínez y Ana Laura Bermúdez, ambas del equipo Cuba, obtuvieron el oro y la plata, respectivamente, en la distancia del kilómetro y medio para damas.