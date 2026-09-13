Shane Lowry vuelve a reinar en Irlanda 17 años después

Lowry, de 39 años, partió de líder con cuatro golpes de margen en la última ronda y cerró el torneo con once golpes de ventaja (-23) sobre el estadounidense Patrick Reed y el chileno Joaquín Niemann, ambos con -12.

Ante el júbilo de la hinchada local, el golfista irlandés volvió a alzar los brazos como en 2009, cuando se proclamó vencedor con solo 22 años cuando aún era aficionado.

Lowry, 53 en el ránking mundial, cerró el torneo con una tarjeta de 63 goles, a uno del récord del campo que él mismo batió el pasado viernes, lo que le permitió ponerse como líder.

Desde el primer hoyo, donde bajó del par, su superioridad fue indiscutible y en ningún momento vio amenazada la victoria, que cerró a lo grande con otro ‘birdie’ ante la ovación de la afición irlandesa.

“Es la semana más espectacular. Todo ha sido increíble”, afirmó con lágrimas en los ojos al término de su actuación el ganador del Abierto Británico de 2019 y uno de los baluartes del triunfo de Europa en la Copa Ryder del pasado año en Nueva York.

Testigo de su triunfo fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien presenció la última ronda del torneo disputado en el campo que posee en Irlanda, el Trump International Golf Links & Hotel, en la localidad de Doonbeg, al suroeste del país.

Su segunda corona en el Abierto de Irlanda es el séptimo título de Lowry en el DP World Tour, donde había logrado su última victoria en un evento individual en septiembre de 2022 en el campeonato BMW PGA.

Con su segundo puesto, Reed se afianza como líder del ránking del circuito europeo (‘Race to Dubai’) por delante del noirlandés Rory McIlroy, quien acabó en el puesto 41 en Irlanda.