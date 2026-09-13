Van Aert: "Después del maillot del Tour este de la Vuelta salda una cuenta pendiente"

"En cierto modo, sí, ganar el maillot verde es una cuenta pendiente que he saldado tras haber tenido que abandonar por una caída cuando vestía el maillot verde en 2024", señaló el campeón belga.

"Después de ganar el maillot verde en el Tour 2022 este era otro título que realmente quería conseguir algún día. Quedarme tan cerca hace dos años y sufrir luego aquella lesión grave fue una gran decepción. Por eso hace que sea aún más especial estar aquí, llegar hasta el final y vestir este precioso maillot", concluyó.