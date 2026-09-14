0-2. Malen y Pisilli lanzan al Roma al liderato

De nuevo fue Malen quien demostró su hambre goleadora para poner el primer gol del equipo romano en el minuto 40, después de aprovechar un rebote tras un mano a mano y arrastrarse por el suelo para poner la punta de la bota y empujar el balón al fondo de la red.

Ya consiguió encontrar red minutos antes, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego.

A punto estuvo el Torino de empatar en el minuto 58 a través de las botas de Giovanni Simeone, que, tras recibir un buen pase y zafarse de su marcador dentro del área, remató centrado, directamente a las manos de Mile Svilar.

No fue la única que tuvo el hijo del 'Cholo', que diez minutos después tuvo un mano a mano en el que intentó superar al guardameta romanista con una vaselina, pero Svilar salió rápido y logró cerrar el espacio para evitar el empate.

El Roma no se quedó atrás y buscó el segundo tanto, con Nahuel Molina como protagonista en el minuto 70 con un potente disparo desde la frontal que Lucas Perri desvió con una gran intervención a saque de esquina.

El Torino siguió buscando el empate y tuvo en Simeone a su principal amenaza, aunque el conjunto romano consiguió mantener su portería a cero.

El Roma administró eficazmente su ventaja en los últimos minutos ante un Torino que insistió en busca del empate, pero sin encontrar el camino hacia la portería de Svilar.

De hecho, fue Pisilli, jugador del conjunto de la capital italiana desde sus categorías inferiores, quien cerró los tres puntos para 'la Loba' en el descuento.

El Roma tendrá su gran reto hasta ahora la próxima jornada al recibir al Inter Milan en el Estadio Olímpico en la lucha por mantenerse en la primera posición, mientras que el Torino visita el feudo del Bolonia.