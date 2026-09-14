2-1. Fàbregas gana el duelo español a Cuesta y mantiene invicto al Como

El Como prolongó un arranque soñado después de lograr el pasado jueves la primera victoria de su historia en Liga de Campeones, cuando doblegó 4-1 al Leipzig y demostró, como ya hizo la pasada campaña en Serie A, que es un rival a tener en cuenta.

El conjunto 'lariani' volvió a dominar en su estadio con un juego ordenado, con la toma de posesión y con la identidad que le acompaña durante los últimos partidos, con Fàbregas como cerebro y el argentino Nico Paz como ejecutor en el campo.

Fue Paz, precisamente, quien puso el balón al español Jacobo Ramón para adelantar al Como en el minuto 23, cuando el ex del Real Madrid apareció en el segundo palo para sorprender al guardameta Edoardo Corvi.

Lo cierto es que el encuentro estuvo marcado por un claro acento español; con gol de Ramón, con ambos compatriotas en el banquillo, con el debut de Robert Sánchez en la portería del Como y con otros jugadores como Luis Milla, Jesús Rodríguez o Álex Valle, todos del Como.

El Parma se encontró delante un equipo bien colocado y no encontró apenas espacios para hacer daño a un rival que movió el balón, como acostumbra, de extremo a extremo hasta encontrar el hueco.

Ya en el tramo final, en el minuto 83, el Como encontró el segundo gol después de que Kaiki Bruno da Silva aprovechara un rechace dentro del área para ampliar la ventaja y confirmar las buenas sensaciones, mientras que el Parma consiguió recortar distancias con el gol del argentino David Romero en el tiempo añadido.

Con este triunfo, el Como se situó segundo en la clasificación por detrás del Roma, a falta de que se dispute el partido entre el Inter, que hizo pleno de victorias, y el Udinese; y se enfrentará en la próxima jornada al Frosinone.

Mientras que el Parma comenzó la Serie A de forma irregular, con un empate y tres derrotas, y recibirá en su feudo la próxima jornada al Genova.