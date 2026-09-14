La diosa Roma, emblema del nuevo BC Roma de Luka Doncic

El nuevo escudo será desde ahora la imagen oficial del club y la identidad gráfica toma como referencia la arquitectura y la historia de Roma.

El diseño se inspira en las formas y perspectivas de la arquitectura romana, mientras que la tipografía recupera elementos de la tradición epigráfica de la ciudad desde una mirada contemporánea, según explicaron en un comunicado y en sus redes sociales.

"De la ciudad que ha escrito la historia de todos, nace un club que comienza a escribir la suya", presentó el club.

En el centro del escudo aparece la diosa Roma, inspirada en las representaciones de las antiguas monedas romanas.

La figura pretende simbolizar las raíces, la identidad y la fuerza de la capital italiana.

El escudo incorpora también el nombre Basketball Club Roma y el año MMXXVI, mientras que la imagen de la diosa se utilizará de forma independiente como símbolo del club.

La presentación de la identidad coincide con el lanzamiento de los canales oficiales del club, incluida su nueva cuenta de Instagram, desde donde BC Roma comenzará a presentar progresivamente a sus jugadores, cuerpo técnico y proyecto deportivo, del que también forma parte como asesor el exentrenador del Real Madrid y de la selección española, entre otros, Sergio Scariolo.

El proyecto del BC Roma tiene la mirada puesta en la futura NBA Europa, la competición que la NBA y la FIBA preparan para Europa.

El club figura como uno de los proyectos que aspiran a representar a Roma en la nueva liga, aunque la plaza de la capital se la tendrá que disputar también con el nuevo Maxima Roma.