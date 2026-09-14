Lunes, 14 de septiembre de 2026

Río de Janeiro/Sao Paulo. Previas de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: Vasco da Gama (BRA)-Santa Fe (COL) a las 22.00 GMT (foto) y Sao Paulo (BRA)-Boca Juniors (ARG).

- Santo Domingo. La selección dominicana de fútbol encarará la Liga de Naciones de la CONCACAF como parte del proceso preparatorio de las eliminatorias para el Mundial de 2030, una instancia a la que nunca ha llegado el equipo quisqueyano.

- San Salvador. La selección absoluta de El Salvador apelará a la experiencia del entrenador colombiano de 70 años Hernán Darío Gómez para emprender el largo camino hasta el Mundial de 2030, un desafío en el que chocará con rivales que tienen el mismo objetivo.

- Puerto Príncipe. La selección de fútbol de Haití afrontará la Liga de Naciones de la Concacaf con aires de renovación, bajo la batuta del técnico español David Badía, y con el objetivo de regresar dentro de cuatro años a la Copa del Mundo tras la singular experiencia en el Mundial de 2026.

- Tegucigalpa. Honduras se alista para competir en la Liga de Naciones de la Concacaf, la primera prueba de fuego oficial para el nuevo entrenador de la 'H', el español José Francisco Molina, quien ha sido contratado con la mira puesta en la clasificación al Mundial de 2030. Por Germán Reyes.

- Ciudad de Panamá. Thomas Christiansen afronta una nueva etapa como seleccionador de Panamá con la Liga de Naciones de la Concacaf como primera prueba de un proyecto que tiene al Mundial de 2030 como horizonte y al relevo generacional como uno de sus principales desafíos. Por Rogelio Adonican Osorio.

- San Juan. Puerto Rico, liderado por el punta Leandro Antonetti, del Estrela Amadora portugués, espera sorprender en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026, que comienza este 24 de setiembre, con una plantilla sólida y experimentada, aunque con la mira puesta en las eliminatorias para el Mundial de 2030. Por Jorge J. Muñiz Ortiz.

Villarreal (España). Dos de los equipos punteros del pasado curso, Villarreal y Betis, ambos inmersos en la Liga de Campeones 2026/2027, cierran este lunes la quinta jornada de LaLiga EA Sports con el equipo castellonense más que necesitado de estrenar el casillero de victorias y el sevillano, crecido tras vencer al Real Madrid y al Lille.

Redacción deportes. Tras 99 semanas como mejor jugadora del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka cede a partir de este lunes su corona a la kazaja Elena Rybakina, su verdugo en la final del US Open y que se convierte así en la trigésima mujer en la historia que llega a lo más alto de la clasificación de la WTA. En la clasificación mundial masculina, el estadounidense Ben Shelton sube del noveno al cuarto.

- Análisis del Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de F1 y que se disputó el fin de semana en el Madring de Madrid.

- Análisis del Mundial femenino de baloncesto de Berlín. Información de Julia López.

- Análisis de La Vuelta ciclista a España, que acabó el domingo en Granada con la victoria del español Enric Mas. Información de Carlos de Torres.

- Copa Libertadores. Previa del partido de vuelta de cuartos de final Platense-Fluminense.

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de vuelta de cuartos de final Vasco da Gama-Independiente Santa Fe y Sao Paulo-Boca Juniors.

- Liga de Naciones. Panorámicas sobre las selecciones de República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y PÑuerto Rico.

- España. LaLiga EA Sports. 5ª jornada (FOTO): Villarreal-Betis (19.00 GMT).

- Presentación de la 6ª jornada de LaLiga EA Sports, que se juega de martes a jueves.

. Previas de los partidos del martes: Rayo-Espanyol, Alavés-Valencia y Elche-Real Madrid.

- Premier League inglesa (jornada 4): Leeds-Newcastle (19:00 GMT).

- Serie A italiana (jornada 4): Como-Parma y Torino-Roma (16:30 GMT) e Inter-Udinese (18:45).

- Análisis del Gran Premio de San Marino.

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Clasificaciones de la ATP y WTA tras la disputa del Abierto de Estados Unidos.

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19) y 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

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Redacción EFE Deportes