Macron anima a hacer deporte durante toda la vida: Es "un placer, una manera de ser feliz"

El deporte es "una escuela de vida, un placer, una manera de ser feliz", afirmó Macron en un vídeo grabado en un patio del Elíseo y publicado en sus redes sociales.

El jefe de Estado francés destacó el éxito de los Juegos celebrados en Francia en 2024 y el récord de medallas conseguido por los equipos franceses, pero llamó a mantener viva la dinámica generada por aquel acontecimiento y a convertir la actividad física en un hábito durante toda la vida.

"Así que haced deporte. No dejéis que se apague la llama de lo que vivimos durante aquellos Juegos Olímpicos y Paralímpicos", dijo Macron.

El presidente defendió la práctica deportiva desde la infancia hasta la vejez y reclamó una mayor presencia del deporte en el sistema educativo.

Por ello, abogó por mantener al menos media hora diaria de actividad física en la escuela primaria y por reforzar la práctica deportiva en secundaria y en la universidad.

Pero Macron extendió su llamamiento también a los adultos y a las personas mayores, al considerar el deporte una herramienta tanto de prevención sanitaria como de bienestar y desarrollo personal.

La Fiesta del Deporte, que se celebra el 14 de septiembre, fue creada después de los Juegos de París 2024 como una cita anual destinada a prolongar el impulso generado por el mayor acontecimiento deportivo celebrado en Francia.

Su concepción se inspira en parte en la Fiesta de la Música, que cada año moviliza a ciudades y asociaciones de todo el país.

La primera edición tuvo lugar en septiembre de 2025, con miles de actividades deportivas organizadas en toda Francia, en un intento de acercar la práctica deportiva a personas que no practican habitualmente una disciplina y animar a clubes y asociaciones a abrir sus puertas a nuevos participantes.

Macron aprovechó también su mensaje para agradecer el papel de los voluntarios que mantienen en funcionamiento los clubes y asociaciones deportivas, desde la organización de competiciones y los entrenamientos hasta el acompañamiento de niños y jóvenes y el arbitraje.

"Todos estos clubes funcionan porque hay voluntarios por toda Francia", señaló.

El presidente francés cerró su intervención con un llamamiento que resume el objetivo de la jornada: "Haced deporte. Es hoy, es todo el año. No dejéis que se apague la llama", subrayó.