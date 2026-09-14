Rafael Devers queda fuera de la temporada por lesión cuando perseguía histórica marca

Devers, de 29 años, viajó este lunes a Filadelfia para ser evaluado por el especialista William Meyers, el mismo médico que realizó el mes pasado la cirugía bilateral de los músculos centrales al tercera base Matt Chapman, cuya temporada terminó por esa lesión.

El entrenador de los Gigantes, Tony Vitello, señaló que la expectativa es que el dominicano necesite una intervención quirúrgica para solucionar el problema.

"Creo que es algo que le ha estado molestando durante algunos años y que, de alguna manera, era un misterio para él", dijo Vitello.

El técnico destacó además el trabajo realizado por el personal médico del equipo para aliviar las molestias que sufría Devers y señaló que el diagnóstico permitió al jugador encontrar una explicación a un problema que venía padeciendo.

Pese a la lesión, Devers, el jugador destacado en la Liga Nacional la pasada semana, consiguió mantener una notable producción ofensiva y deja su temporada con promedio de .258, un OPS de .865, 37 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas.

Sus 37 jonrones son la mayor cantidad conseguida por un jugador de los Gigantes desde que Bonds conectó 45 en 2004 y lo habían colocado a las puertas de convertirse en el primero de la franquicia en alcanzar los 40 vuelacercas en una campaña desde aquella temporada.

Devers atravesaba además su mejor momento ofensivo. Había conectado 11 jonrones en sus últimos 18 partidos, con lo que se quedó a uno de igualar su récord personal de 38, establecido en 2021 durante su etapa con los Medias Rojas de Boston.

Sus 98 carreras impulsadas también representan la mayor cifra para un jugador de San Francisco desde que Hunter Pence produjo 99 en 2013.

La baja llega así cuando Devers se encontraba a solo tres jonrones de alcanzar una cifra que ningún jugador de los Gigantes había conseguido en más de dos décadas.

El dominicano seguirá siendo, sin embargo, una pieza central del proyecto de San Francisco. Tiene contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2033 y está llamado a formar, junto al primera base Bryce Eldridge, uno de los principales núcleos ofensivos de los Gigantes para los próximos años.