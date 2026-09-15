Argentina incluye cuatro nominados a los mejores del año de la FIH

La victoria de "Las Leonas" en el reciente Mundial disputado en Bélgica y Países Bajos, tras derrotar a las anfitrionas de Países Bajos en la final, y el bronce del equipo masculino también frente al combinado neerlandés, ha tenido su peso en la selección de candidatos a los galardones anuales de la FIH.

"Las Leonas" ganaron el tercer Mundial de su historia ante las defensoras del título por "shoot-outs" (1-1/3-1) y "Los Leones" volvieron al podio del Campeonato del Mundo después de doce años, tras imponerse en el partido del tercer puesto igualmente a Países Bajos (2-1), que fueron bronce en la edición anterior. Alemania consiguió el oro ante España.

El resto de nominaciones de la FIH incluyen a la neerlandesa Xan de Waard y la belga Charlotte Englebert al premio de mejor jugadora junto a Sofía Cairó, además del belga Tom Boon y el alemán Justus Weigand en categoría masculina con Tomás Domene, máximo goleador y mejor jugador (MVP) del torneo con 10 tantos.

Al galardón de mejor portera optarán la australia Jocelyn Bartram, la argentina Cristina Cosentino y la neerlandesa Anne Veenendaal y al de mejor portero el español Luis Calzado, el alemán Jean-Paul Danneberg y el belga Vincent Vanasch.

Además de Zoe Díaz, optarán al premio revelación la australiana Claire Colwill y la belga Famke van Heel en categoría femenina, junto al alemán Jakob Brilla, el francés Malo Martinache y el alemán Justus Warweg en el apartado masculino.

La selección de los finalistas fue hecha por un panel de expertos formado por seleccionadores actuales, junto a exjugadores internacionales y comentarista televisivos, que ha tenido en cuenta todos los partidos internacionales de 2026, que culminaron con la final del Mundial el 30 de agosto.

La FIH abrirá ahora un proceso de votación en el que pueden participar los capitanes de las selecciones nacionales, medios de comunicación, aficionados y jugadores hasta el próximo día 30.