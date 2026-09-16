Jueves, 17 de septiembre de 2026

Montevideo. Crónica del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Montevideo City Torque (URU) y Cienciano (PER), que encara este último con la clara ventaja, aunque no decisiva, de haber ganado por 2-0 en la ida.

Redacción deportes. La sexta jornada de LaLiga EA Sports, que comenzó el martes, se completa este jueves con los partidos Betis-Getafe, entre el tercero y el decimoquinto; y Málaga-Villarreal, entre dos equipos que ocupan puestos de descenso y que tienen sólo por detrás al colista, el Elche.

Redacción Deportes. La primera jornada de la fase liga de la Liga se completa este jueves con los partidos OFI Creta-Hoffenheim, Levski Sofía-Salzburgo, Juventus-NEC, Viktoria Plzen-Union SG, Celtic-Ferencvaros, Crystal Palace-Lech Poznan, Besiktas-Marsella, Lillestrom-Torreense y Real Sociedad-Bournemouth.

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- Copa Libertadores. Cuartos de final, vuelta: Flamengo-Independiente del Valle.

- Copa Sudamericana. Cuartos de final, vuelta: Montevideo City-Cienciano.

- Copa Centroamericana. Cuartos de final, vuelta: Alajuelense-Marathon y Olimpia-Luis Ángel Firpro.

- Inglaterra. Copa de la Liga. 1716 final: Manchester City-Norwich (18.30 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 6ª jornada (FOTO): Betis-Getafe (17.00 GMT) y Málaga-Villarreal (19.30).

- Liga Europa. 1ª jornada: OFI Creta-Hoffenheim y Levski Sofía-Salzburgo (16.45 GMT) y Juventus-NEC, Viktoria Plzen-Union SG, Celtic-Ferencvaros, Crystal Palace-Lech Poznan, Besiktas-Marsella, Lillestrom-Torreense y Real Sociedad-Bournemouth (19.00). (FOTO)

- Mundial femenino sub-20 de Polonia. Se completan los octavos de final: Francia-Canadá, en Lodz, e Inglaterra-Nigeria, en Bielsko-Biala (13:00 GMT), y Corea del Norte-Japón, en Lodz, y Polonia-Colombia, en Bielsko-Biala (16.30 GMT).

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- DP World Tour. BMW PGA Championship, en Wentworth, Surrey (Reino Unido) (hasta 20)

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19) y 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

- Copa Davis. Previa de la segunda ronda clasificatoria.

Redacción EFE Deportes