John Stones, baja del Inter ante el Roma por molestias musculares

Stones se lesionó durante el encuentro del pasado fin de semana contra el Udinese, en el que el Inter ganó 5-3, fue sustituido en el minuto 62.

El futbolista se sometió este jueves a pruebas clínicas que confirmaron un "resentimiento muscular" en los flexores del muslo izquierdo.

El Inter informó de que la evolución del jugador será evaluada de nuevo en los próximos días.

El club italiano, que enfrenta su mayor cita liguera hasta ahora contra 'la Loba', en la que se juega el liderato, espera que Stones pueda estar disponible tras el próximo parón internacional, aunque su regreso dependerá de la evolución de las molestias.

Stones, de 32 años, llegó al Inter este verano después de diez temporadas en el Manchester City, club con el que disputó 295 partidos oficiales y conquistó, entre otros títulos, seis Premier League y una Liga de Campeones.