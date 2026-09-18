Donnarumma, Tonali, Calafiori y Kean lideran la primera lista de Mancini con Italia

Entre las novedades de la lista figuran los defensas Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford) y Eddy Kouadio (Monza), los centrocampistas Issa Doumbia (Sporting de Portugal), Alessandro Romano (Cagliari) y Antonio Vergara (Nápoles), el portero Massimo Pessina (Bologna) y los delanteros Sebastiano Esposito (Sassuolo) y Mohamed Alí Zoma (Núremberg).

Mancini mantiene en el grupo a jugadores como Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Sandro Tonali, Gianluca Scamacca y Giacomo Raspadori.

También recupera a Nicolò Fagioli y Nicolò Zaniolo, además de Rolando Mandragora.

La convocatoria llega condicionada por algunas bajas. Manuel Locatelli, Federico Chiesa y Marco Palestra no estarán disponibles por problemas físicos.

El regreso de Mancini comenzará el próximo 25 de septiembre ante Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma.

Italia visitará después a Turquía el día 28, se enfrentará a Francia el 2 de octubre en Saint-Denis y cerrará esta primera serie ante Turquía el 5 de octubre en Bolonia.

Mancini, que vuelve a dirigir a la 'Azzurra' tres años después de su salida, fue nombrado de nuevo seleccionador el pasado julio tras el desastre de la selección, con Gennaro Gattuso como último seleccionador, de no clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva.

En su primera etapa, entre 2018 y 2023, conquistó la Eurocopa de 2020 y alcanzó en dos ocasiones la fase final de la Liga de las Naciones, aunque también dejó a Italia fuera del Mundial de Catar 2022.

Porteros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna) y Guglielmo Vicario (Juventus).

Defensas: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma) y Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting de Portugal), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari) y Sandro Tonali (Tottenham).

Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Pio Esposito (Inter), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese) y Mohamed Alí Zoma (Núremberg).