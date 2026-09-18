Guatemala define a sus 23 convocados para enfrentar a Jamaica y El Salvador

La nómina presentada por Tena no presenta grandes variaciones respecto al grupo que disputó las pasadas eliminatorias al Mundial de 2026, donde la plantilla guatemalteca no logró sellar su clasificación.

A excepción del lesionado delantero Aquímides Ordóñez, del Tulsa de la USL Championship estadounidense, la mayoría de los citados por el técnico mexicano para estos dos primeros partidos son los mismos de la eliminatoria mundialista.

La nómina incluye a siete futbolistas que juegan en ligas extranjeras, entre ellos el defensa Aarón Herrera, actualmente sin club tras su salida del United de la MLS estadounidense.

Porteros: Nicholas Hagen (Columbus-USA), Kenderson Navarro (Municipal) y José Morán (Antigua).

Defensas: César Calderón, José Morales, Carlos Estrada y Nicolás Samayoa (Municipal); Aarón Herrera (sin equipo), Allen Yanes (Mixco) y Kevin Ruiz (Xelajú).

Mediocampistas: Óscar Castellanos y José Rosales (Antigua), Jonathan Franco y Rudy Muñoz (Municipal), Stheven Robles (Comunicaciones), Kevin Ramírez (Malacateco) y Jorge Aparicio (Xelajú).

Delanteros: William Fajardo (Antigua), Óscar Santis (Brunei DPMM, Malasia), Darwin Lom (The Strongest-BOL), Matthew Evans (Wacker Innsbruck-AUS), Olger Escobar (Montréal-CAN) y Rubio Méndez Rubín (El Paso Locomotive-USA).

Guatemala quedó emparejada en el grupo B con El Salvador, Honduras, Jamaica, Martinica y Surinam.

El equipo guatemalteco debutará el 25 de septiembre en Kingston ante Jamaica y el día 28 recibirá a El Salvador.

El 2 de octubre, Guatemala visitará a Surinam y tres días después recibirá al combinado surinamés en el cierre de la fase de grupos.

Este año la selección guatemalteca, que buscará mantenerse en la Liga A de la Concacaf y clasificarse a la Copa Oro 2027, solo ha jugado tres partidos amistosos: perdió por 7-0 ante Argelia, por 3-1 con República Checa y por 3-0 con Ecuador.