Kévin Vauquelin suma su primera victoria desde que fichó por INEOS en los Abruzzos

Vauquelin llegaba a la cuarta y última jornada sexto, a 12 segundos del líder, el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank). Después de la etapa definitiva, terminó con dos segundos de ventaja sobre su compatriota Mathys Rondel (Tudor) y cinco sobre Fancellu.

Tanto la victoria de etapa como la victoria en la general son los dos primeros triunfos para el francés como ciclista de Netcompany INEOS, equipo al que llegó procedente de Arkéa después de un 2025 en el que ganó la Étoile de Bessèges y el Tour de la Région Pays de la Loire. También es la primera vez que gana una carrera fuera de suelo francés como profesional.

Para la última jornada del Giro de los Abruzzos, al pelotón le esperaban 182 kilómetros quebrados entre Silvi y Controguerra, un constante sube y baja de pequeñas cotas breves y con pendientes medias en torno al 5 %.

Después de un primer intento de fuga que llegó a tener más de cuatro minutos de ventaja y que fue neutralizada a falta de 40 kilómetros, Vauquelin y el italiano Diego Ulissi (Astana) aprovecharon el momento de dar caza a los escapados para empezar una ronda de ataques.

Respondió el también italiano Nicola Conci (Astana), que se llevó pegados a su rueda al francés y a Mathys Rondel. Con apenas seis segundos entre ellos en la general, la victoria de la carrera estaría en manos de quien pudiera descolgar a sus acompañantes de escapada... o quien pudiera aprovechar las bonificaciones en meta.

Y eso lo hizo el de INEOS. Atacó a falta de 7 kilómetros para la meta, respondiendo a un cambio de ritmo de Conci, pero no fue suficiente para irse en solitario. En el esprint final, Rondel tomó la iniciativa, pero se vio superado por Vauquelin, que cogió los segundos suficientes de bonus para hacerse con la general.

Vauquelin sucede en el palmarés del Giro de los Abruzzos al alemán Georg Zimmermann (entonces en Intermarché), que se impuso en la edición de 2025 por delante de los españoles David de la Cruz (Q36.5) y Pablo Torres (UAE).