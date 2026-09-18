Viernes, 18 de septiembre de 2026

Redacción Deportes. El Olympiacos griego, vigente campeón de Europa, y el Fenerbahce turco, campeón en 2025, se miden este viernes en la primera semifinal de la nueva Supercopa de la Euroliga (16.00), competición que se inaugura en Abu Dabi, y que también cuenta con el Real Madrid, actual subcampeón continental, y con el Dubai Basketball, como equipo anfitrión.

Redacción Deportes. La segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis de tenis empieza este viernes con las eliminatorias Corea del Sur-India, en Seúl; Austria-Bélgica, en Viena; República Checa-Estados Unidos, en Praga; y Canadá-Francia, en Québec. Se completan el sábado, día en el que arrancan los cruces Chile-España, en Santiago; Alemania-Croacia, en Halle; y Gran Bretaña-Ecuador, en Londres.

Redacción Deportes. Las primeras sesiones de entrenamientos libres de MotoGP, Moto2 y Moto3 abren este viernes la acción en pista del Gran Premio Austria, decimoquinta cita de los Mundiales de motociclismo de velocidad en el Red Bull Ring de Spielberg.

Islas Malvinas. Isleños y residentes llegados de países como Chile y Perú visten una misma camiseta en el seleccionado de fútbol de las Malvinas, un remoto territorio en el Atlántico sur cuyo equipo compite sobre todo contra otras islas ubicadas a miles de kilómetros y se entrena frente a los militares británicos destinados en el archipiélago.

Santa Fe. Sexta jornada de los Juegos Suramericanos que se están disputando en Santa Fe (Argentina) con actividad en natación artística, gimnasia rítmica, bolos, boxeo, ciclismo en carretera, hípica, esgrima, fútbol americano, golf, balonmano, hockey, judo, pentatlón moderno, remo, rugby a siete, vela, tiro, skate, sóftbol, triatlón, voleibol y esquí acuático.

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- Supercopa de la Euroliga, en Abu Dabi. Primera edición (y 19). Semifinales: Olympiacos-Fenerbahce (14.00 GMT) y Dubai Basketball-Real Madrid (17.00).

- Luis de la Fuente, seleccionador nacional español, da la lista de convocados para los primeros partidos de la Liga de Naciones. (FOTO) (VÍDEO)

- España. LaLiga EA Sports. Empieza la 7ª jornada (FOTO): Espanyol-Elche (19.00 GMT).

- Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia, desvela su primera lista de convocados para cuatro partido de la Liga de Naciones, el primero ante Turquía el 25 de septiembre (16.00 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

- Alemania. 4ª jornada: Bayern Múnich-Union Berlín (18.30 GMT).- Inglaterra. 5ª jornada: Brentford-Chelsea (19.00 GMT).

- Islas Malvinas. Isleños y residentes llegados de países como Chile y Perú visten una misma camiseta en el seleccionado de fútbol de las Malvinas, un remoto territorio en el Atlántico sur cuyo equipo compite sobre todo contra otras islas ubicadas a miles de kilómetros y se entrena frente a los militares británicos destinados en el archipiélago. (FOTO) (VÍDEO)

- DP World Tour. BMW PGA Championship, en Wentworth, Surrey (Reino Unido) (hasta 20).

- Entrenamientos libres (07.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO)

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19) y 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

- Copa Davis. Segunda ronda clasificatoria: Corea del Sur-India, en Seúl; Austria-Bélgica, en Viena; Rep. Checa-EEUU, en Praga; y Canadá-Francia, en Québec (y 19).

Redacción EFE Deportes