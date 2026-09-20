1-1. De Gea y Álex Jiménez rescatan un punto ante el Nápoles

El Fiorentina que saltó al campo en la mañana de este domingo dista mucho, para bien, de aquella que empezó la temporada perdiendo tres partidos, con una imagen pésima y con un entrenador, Fabio Grosso, destituido para dar paso al regreso de Paolo Vanoli, que sacó la temporada pasada al equipo toscano de la última posición.

Aunque pese a hacerse con el control del balón, buscar los espacios -ante un Nápoles compacto en defensa- y la magia de Franco Mastantuono y de Nicolò Fagioli en el centro del campo, fue el equipo de Massimiliano Allegri el primero en castigar, tras una jugada ensayada de córner mal defendida por el Fiorentina.

Fue en el minuto 23, con un jugador que no acostumbra a entrar en la lista de goleadores, Billy Gilmour, quien remató completamente solo en el punto de penalti después de que los defensores del Fiorentina fueran arrastrados por sus respectivos marcajes.

El gol no cambió el guion. El Fiorentina siguió buscando la portería del Nápoles y encontró premio poco después del descanso, en el minuto 51, cuando 'Álex' Jiménez recibió de Cher Ndour y, desde la frontal, colocó el balón junto al palo derecho para establecer el 1-1.

El empate dio más iniciativa al conjunto local, que tuvo varias opciones para ponerse por delante. El Nápoles, mientras, trató de recuperar el control con cambios en ataque, en un partido que se abrió por completo.

La ocasión más clara tras el empate la tuvo Víctor Valdepeñas, formado en la cantera del Real Madrid, en el minuto 64, con un disparo desde el límite del área que obligó a una gran intervención de Vanja Milinkovic-Savic, que desvió el balón.

En el minuto 76, David Neres tuvo una buena oportunidad para devolver la ventaja al conjunto napolitano, pero David de Gea construyó un muro y respondió con una intervención para despejar su disparo por encima del larguero.

Al final, tras una actuación estelar de David de Gea y de Jiménez, el partido concluyó con reparto de puntos, que situó al conjunto 'viola' en la decimosexta posición con cuatro puntos y al Nápoles noveno con siete.

1 – Fiorentina: De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri (Pongracic, m.85), Viery (Valdepenas, m.46); Ndour, Fagioli, Atta (Pote, m.66); Mastantuono, Pellegrino (Beto, m.66), Njie (Gnonto, m.80).

1 – Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka (Anguissa, m.90), De Bruyne; Politano (Favasuli, m.73), Hojlund (Lucca, m.58), Lang (David Neres, m.58).

Goles: 0-1, Gilmour (m.23); 1-1, Jimenez (m.51).

Árbitro: Daniele Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Mastantuono (m.42), Ranieri (m.62) y De Gea (m.83) por parte de la Fiorentina.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Artemio Franchi de Florencia (centro de Italia). Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán fallecido este sábado a los 83 años.