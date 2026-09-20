Agnes Ngetich y Andreas Almgren, campeones del mundo de medio maratón

Agnes Ngetich conquistó su segundo gran título mundial del año en Copenhague tras llevarse el primero, también con una victoria de autoridad, en el Mundial de cross en Tallahassee, en los Estados Unidos, en enero, antes de marcar un tiempo de 28:58 en los 10 kilómetros en Lille, el tercer mejor tiempo de la historia.

La keniana de 25 años, poseedora del récord mundial de 10 kilómetros, dominó en Copenhague la carrera de principio a fin, corriendo gran parte del recorrido en solitario y llegando a meta en un tiempo de 1h05:15, récord del mundo de la distancia en pruebas solo de mujeres.

Ese tiempo está lejos de la 1h03:04 que firmó Ngetich en su debut en el medio maratón en Valencia en 2024 y de la 1h03:08, también en la ciudad española en 2025. Estas siguen siendo la segunda y la tercera mejores marcas de la historia, solo superadas por el récord mundial de Letesenbet Gidey de 1:02:52.

El único tropiezo de este 2026 de Ngetich llegó en el medio maratón de Nueva York en marzo, en el que fue decimotercera, algo a lo que se quería agarrar la etíope Tsigie Gebreselama, que se perfilaba como una de las rivales más fuertes y acabó desfondada como decimoctava con 1h08:30.

Junto a Ngetich completaron el podio la keniana Veronica Loleo (1h06:05), segunda, y la ruandesa Florence Niyonkuru (1h06:08), tercera.

La española Marta Galimany finalizó en el puesto 32 con un tiempo de 1h10:24.

En la categoría masculina el desenlace se produjo con el bonito duelo que protagonizaron el keniano Nicholas Kipkorir, el más rápido de la temporada con 58:08 en Lisboa, y el sueco Andreas Almgren, reciente campeón de Europa de 10.000 metros en pista.

Juntos llegaron a la recta final de la carrera tras imprimir un ritmo muy alto desde el inicio que fue haciendo una criba entre los rivales. El más fuerte en ese momento clave fue el sueco, que firmó en meta un tiempo de 58:06, récord de Europa, aventajando en cinco segundos a Kipkorir (58:11).

El tercero fue el ugandés Joshua Cheptegei, múltiple campeón olímpico y mundial, que en la última recta no encontró cambio en sus piernas y entró tercero con 58:26, marca personal.

El español Said Mechaal terminó en el puesto 29 con un tiempo de 1h01:37.

Con esta victoria, Andreas Almgren se convierte en el primer atleta no africano desde el italiano Stefano Baldini, en 1996, en ganar el oro mundial en medio maratón.

Por equipos, con la suma de los mejores tres tiempos de cada país con al menos tres atletas, la victoria en la categoría femenina fue para Kenia, seguido de Estados Unidos, plata, y Etiopía, bronce. En la masculina ganó Kenia, seguido de Etiopía y Estados Unidos.