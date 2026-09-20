Domingo, 19 de septiembre de 2026

Redacción Deportes. Empiezan este domingo los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera de Montréal (Canadá) con las pruebas contrarreloj individual elite femenina y masculina, en las que la suiza Marlen Reusser y el belga Remco Evenepoel tratan de revalidar sus títulos.

Redacción Deportes. Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en MotoGP; el checo Filip Salac (Kalex), en Moto2; y Brian Uriarte (KTM), en Moto3, salen este domingo primeros en sus respectivas categorías en el Gran Premio Austria, decimoquinta cita de los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad en el Red Bull Ring de Spielberg.

Redacción Deportes. Se completan este domingo las eliminatorias de segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis de tenis Chile-España, en Santiago; Alemania-Croacia, en Halle; y Gran Bretaña-Ecuador, en Londres.

Santa Fe. Continúan los Juegos Sudamericanos que se están disputando en Santa Fe (Argentina) con una octava jornada en la que habrá competición en natación artística, ciclismo en pista, hípica, fútbol, frontón, frontenis, trinquete, balonmano, hockey, judo, gimnasia rítmica, trampolín, rugby a siete, vela, tiro, esquí acuático y lucha.

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- Mundiales de atletismo en ruta, en Copenhague. Medio maratón elite femenino y masculino (9.45).

- Empiezan los Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Contrarreloj individual elite femenina (13.00 a 15.20 GMT) y masculina (16.45 a 19.15 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 7ª jornada (FOTO): Getafe-Málaga (12.00 GMT), Atlético de Madrid-Real Madrid (14.15), Deportivo-Betis (16.30), Villarreal-Levante (16.30) y Valencia-Real Sociedad (19.00).

- Italia: Fiorentina-Nápoles (12.30), Frosinone-Como, Parma-Génova (13.00 GMT), Juventus-Atlanta (16.00), Milan-Lecce (18.45).

- Inglaterra (FOTO): Bournemouth-Liverpool (13:00 GMT), Leeds-Crystal Palace y Manchester City-Sunderland (13:00) y Fulham-Manchester United (15:30).

- Portugal. 7ª jornada (FOTO): Oporto-Benfica (19.30 GMT).

- Crónica de la jornada en las grandes ligas europeas.

- Mundial femenino sub-20, en Polonia. Se completan los cuartos de final: Corea del Norte-Canadá (13.00 GMT) y Nigeria-Colombia (16.30), en Lodz.

- Continúa la décima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos San Lorenzo-Boca Juniors, Rosario Central-Argentinos Juniors, Platense-Newell's Old Boys, Belgrano-Estudiantes de RÍo Cuarto y Vélez Sarsfield-Tigre.

- DP World Tour. Acaba el BMW PGA Championship, en Wentworth, Surrey (Reino Unido).

- Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. Moto3 a las 9.00 GMT, Moto2 a las 10.15 y MotoGP a las 12.00. (FOTO)

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Copa Davis. Segunda ronda clasificatoria. Acaban las eliminatorias Chile-España, en Santiago; Alemania-Croacia, en Halle; y Gran Bretaña-Ecuador, en Londres.

- Acaba el torneo WTA 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

Redacción EFE Deportes