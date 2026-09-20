El Nápoles reconoce que quiso fichar a Mastantuono pero no pudo asumir el coste

"Nosotros seguimos a Mastantuono cuando estaba en River. Necesitábamos crear un grupo de jugadores. Este año hablamos con él; el Real Madrid pidió determinadas condiciones y, para un club como el Napoli, en este momento no resulta viable", confirmó a los micrófonos de DAZN antes del partido que enfrenta al Fiorentina y el Nápoles.

Manna añadió que "a pesar de que es un jugador muy bueno", el Nápoles no podía asumir en este momento un posible fichaje del centrocampista.

El argentino consiguió en la pasada jornada frente al Venezia un triplete para dar la primera victoria al Fiorentina tras un mal arranque liguero, y destronó a Leo Messi como el argentino más joven en marcar un 'hat-trick' de las cinco grandes ligas, con 19 años y 28 días.

Mastantuono juega cedido esta temporada en el conjunto 'viola' después de llegar al Real Madrid en junio de 2025 procedente del River Plate.

En el equipo merengue disputó 1.484 minutos a lo largo de 35 partidos, 17 de ellos como titular, y consiguió tres goles entre todas las competiciones.