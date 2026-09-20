El uruguayo Fagúndez se despide del Burgos con una triunfo en el Giro de Campania italiano

La victoria tuvo un significado especial para Fagúndez, que afronta sus últimas carreras con el Burgos Burpellet BH después de cuatro temporadas en sus filas. El uruguayo lanzó su ataque en la bajada de Agerola, una subida de 14 kilómetros que redujo el grupo de favoritos a solo 15 corredores. Fagúndez se marchó junto a otros cuatro ciclistas y logró abrir una diferencia superior al medio minuto.

En los kilómetros finales, el grupo de cabeza mantuvo la ventaja sobre los perseguidores y, ya en las calles de Nápoles, la victoria quedó reducida a un mano a mano entre Fagúndez y el francés Alexandre Delettre.

El corredor galo tomó la delantera en la última subida adoquinada, pero el uruguayo remontó y cruzó la línea de meta prácticamente en paralelo. La foto finish terminó por darle el triunfo.

Hugo de la Calle fue octavo y Merhawi Kudus, decimoctavo. "Es un gran día para mí y para mi equipo. Es mi primera victoria en Europa y que sea en Italia es aún más especial", explicó Fagúndez, que cerrará esta temporada su etapa de cuatro años en el conjunto burgalés.