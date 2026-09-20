La lesión de Williams hunde a los Bears, los Ravens se estrellan y los Eagles remontan

Caleb Williams se estrenaba ante su público en el estadio Soldier Field tras liderar una exhibición de 59 puntos en la jornada inaugural en Charlotte, pero el duelo divisional en el norte de la NFC terminó en las manos de los Vikings tras la grave lesión sufrida por el mariscal de los Bears.

Williams sufrió un grave problema muscular en la pierna derecha cuando aceleraba hacia el 'touchdown' de la posible ventaja en el cuarto período, con los Bears abajo 3-6.

Acabó tendido al suelo gritando por el dolor y necesitó la ayuda de la camilla para abandonar el terreno de juego, ovacionado por su público.

Sin él, pese a al segundo down y 'goal' a favor de los Bears, el 'QB' suplente Tyson Bagent no logró culminar el trabajo y el poco habitual fallo del brasileño Cairo Santos con el pie dejó sin puntos a Chicago.

Los Bears pasaron de la euforia a la desesperación tras perder partido y a su 'QB' estelar, a falta de ocho días para el duelo en casa ante los Philadelphia Eagles.

Los propios Eagles, campeones de la NFL en 2025, tuvieron que sufrir en Nashville ante los Tennessee Titans en un partido disputado con más de 35 grados centígrados de temperatura.

Un pase de anotación de tres yardas de Jalen Hurts para Darius Cooper con nueve segundos por jugar en el cuarto período decidió el vibrante 24-20 de Philadelphia, que se sobrepuso a los problemas físicos sufridos por su 'running back' Saquon Barkley.

Fue una jornada de sorpresas en la NFL. En Baltimore, los Ravens perdieron 24-17 ante los Saints al sucumbir ante una exhibición del mariscal de campo visitante Tyler Shough, protagonista con 252 yardas lanzadas (27 de 34), un pase de anotación y un 'touchdown' a la carrera.

Entre los demás partidos, los New England Patriots se reactivaron tras su derrota en el campo de los Seattle Seahawks con un 20-3 contra los Pittsburgh Steelers, en la que el 'QB' visitante, Aaron Rodgers, no pasó de las 187 yardas (23 de 39 en pases), con una interceptación.

Los Carolina Panthers arrollaron 34-3 a los Atlanta Falcons a domicilio, Joe Burrow lideró con 207 yardas y dos pases de 'touchdown' la victoria de los Cincinnati Bengals en Houston ante los Texans (20-6).