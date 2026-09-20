Marlen Reusser revalida el título de campeona mundial de contrarreloj
Redacción Deportes, 20 sep (EFE).- La suiza Marlen Reusser logró este domingol el día de su 35 cumpleaños, su segundo título consecutivo de campeona del mundo de contrarreloj al ser la mejor en la primera prueba de los Mundiales de ciclismo en carretera, que se disputan en la ciudad canadiense de Montréal.
Sobre un recorrido de 39,2 kilómetros, Reusser, que ya se proclamó campeona el año pasado en Kigali, superó por 40 segundos a la británica Zoe Backstedt y por 45 a la alemana Franziska Koch.
Reusser es la séptima ciclista en revalidar el título mundial en la contrarreloj. La primera en lograrlo fue la francesa Jeannie Longo (campeona tres veces entre 1995 y 1997), y la última, la neerlandesa Ellen van Dijk (2021-2022).