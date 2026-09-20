Marlen Reusser revalida el título de campeona mundial de contrarreloj

Redacción Deportes, 20 sep (EFE).- La suiza Marlen Reusser logró este domingol el día de su 35 cumpleaños, su segundo título consecutivo de campeona del mundo de contrarreloj al ser la mejor en la primera prueba de los Mundiales de ciclismo en carretera, que se disputan en la ciudad canadiense de Montréal.

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