La australiana Wilson-Haffenden gana el Mundial sub-23 de contrarreloj en Montreal

La australiana Wilson-Haffenden gana el Mundial sub-23 de contrarreloj en Montreal

Toronto (Canadá), 21 sep (EFE).- La australiana Felicity Wilson-Haffenden se proclamó este lunes campeona mundial sub-23 de contrarreloj al imponerse con autoridad en los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta que se disputan en Montreal (Canadá).