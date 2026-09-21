La australiana Wilson-Haffenden gana el Mundial sub-23 de contrarreloj en Montreal

Wilson-Haffenden completó los 20,3 kilómetros del recorrido en 27 minutos, 40 segundos y 72 centésimas, a una velocidad media cercana a los 44 kilómetros por hora, y aventajó en 28,47 segundos a la neerlandesa Nienke Vinke, segunda.
El bronce fue para la belga Luca Vierstraete, que terminó a 45,07 segundos de la ganadora y superó por apenas 89 centésimas a la eslovaca Viktória Chladoňová, medalla de plata en el Mundial de 2025. La también australiana Mackenzie Coupland fue quinta, a 46,99 segundos.
La canadiense Ava Holmgren, una de las principales esperanzas locales, acabó sexta, a 1 minuto y 1,28 segundos, por delante de la belga Febe Jooris y la noruega Oda Aune Gissinger. La española Paula Ostiz acabó en el puesto 12, a 1 minuto y 17 segundos de la ganadora.
Wilson-Haffenden, campeona australiana absoluta de contrarreloj, ya había sido cuarta en el Mundial sub-23 de Kigali de 2025 y llegó a Montreal tras finalizar segunda, por detrás de la suiza Marlen Reusser, en la reciente Chrono Féminin de Gatineau.