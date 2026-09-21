La Federación Italiana da por segura la NBA Europa incluso sin acuerdo con la Euroliga

"(La Serie A) es ya el campeonato del presente y del futuro, porque el baloncesto está cambiando. Será el más interesante de todos, con el inicio oficial de la NBA Europa, sobre la que todos ponían reparos", afirmó Petrucci al margen de la presentación del campeonato de la LBA, celebrada en la Palazzina Appiani de Milán.

"La Euroliga es algo serio. Todos esperamos que haya un acuerdo entre las partes, pero, si no lo hubiera, la NBA Europa comenzará igualmente. La NBA es la marca más importante del mundo que invierte en Europa", agregó en este sentido.

Petrucci también se refirió a la expansión del baloncesto en Italia y a la posibilidad de contar con hasta dos equipos en Roma por primera vez, el BC Roma SPQR y el Maxima Roma, al considerar que la presencia de clubes en las grandes ciudades puede contribuir a aumentar la popularidad de este deporte.

"El deporte se hace popular cuando llega a toda Italia: nosotros tenemos grandes ciudades y provincias apasionadas", señaló.

La NBA y la FIBA trabajan en el proyecto de una nueva liga paneuropea con el objetivo de iniciar la competición en octubre de 2027.

El modelo planteado contempla una competición de 16 equipos, con doce plazas permanentes y otras cuatro vinculadas al mérito deportivo.

La propuesta contempla además un formato semiaabierto, con la posibilidad de que clubes procedentes de competiciones y ligas nacionales vinculadas al ecosistema FIBA puedan acceder a la nueva competición.

El proyecto se encuentra, según las últimas declaraciones de responsables de la NBA, en su fase final, mientras que la organización estadounidense ha mantenido que el calendario previsto para la temporada 2027-28 se mantiene, al tiempo que continúa buscando un acuerdo con la Euroliga.