Comienza la primera concentración de la selección en Las Rozas tras ganar el Mundial

Los integrantes de la Roja estaban citados a las 13.00 horas en el complejo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para comer, tener una primera charla y preparar el primer entrenamiento que llevarán a cabo esta tarde a las 19.00 horas, abierto al público y con acceso gratuito como gesto de agradecimiento a la afición por el título mundial.

De la Fuente dio a conocer el pasado viernes la lista de 26 jugadores, retocada por la baja por lesión del lateral del Tottenham Pedro Porro, al que ha sustituido el defensa del Sporting de Portugal Iván Fresneda.

"Muy feliz por una parte, pero un poco triste porque sea en estas condiciones, porque al final tengo muy buena relación con Pedro (Porro). Por desgracia para nuestra selección, no ha podido venir, pero estamos aquí para aprovechar las oportunidades", afirmó Fresneda, de 21 años en declaraciones facilitadas por la RFEF.

España tiene por delante en esta primera ventana cuatro partidos de la Liga de Naciones, competición organizada por la UEFA.

El primero será el sábado en Wembley ante Inglaterra, donde estrenarán la camiseta con la segunda estrella, y, posteriormente, recibirán a Croacia el 29 en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla.

La cita en el Carlos Tartiere de Oviedo ante la República Checa el 3 de octubre será el tercer encuentro y tres días después, está fijada la vuelta en Croacia.

El entrenamiento de esta tarde será multitudinario al permitir la RFEF la entrada gratuita de los aficionados hasta completar aforo.

"Es una locura. La gente se ha vuelto muy loca. Me dan las gracias por la calle. Es impresionante", destacó el defensa del Athletic Club Aymeric Laporte.

Entre las nuevas, está el centrocampista del Barcelona Fermín López, quien se perdió el Mundial debido a una lesión.

"Contento de volver a la selección. No es lo mismo vivirlo en casa, fue una pena, pero muy contento por mi país y mis compañeros, que se lo merecían", señaló Fermín.

La otra novedad de la concentración es que tiene lugar un día después de que De la Fuente haya firmado su renovación al frente de la Roja hasta 2032, cuatro años más en relación con el anterior contrato.

Respecto al Mundial, las ausencias, además de Porro, son las de Joan García por lesión; Marcos Llorente, quien anunció recientemente su retirada de la selección; Pablo Páez Gavira 'Gavi', por sanción, y Borja Iglesias, con pocos minutos de juego en este comienzo de temporada.

. Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Josep Martínez (Inter de Milán, ITA).

. Defensas: Iván Fresneda (Sporting de Portugal, POR), Marc Pubill y Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Eric García y Pau Cubarsí ( Barcelona), Dean Huijseny Mar Cucurella (Real Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club).

. Centrocampistas: Rodri, Pedri y Fermín López (Barcelona), Zubimendi (Arsenal), Fabián (PSG, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Álex Baena (Atlético de Madrid).

. Delanteros: Dani Olmo y Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (PSG), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol), Víctor Muñoz (Liverpool, ENG) y Nico Williams (Athletic Club).