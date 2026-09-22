El español Benjamín Noval se proclama campeón mundial júnior de contrarreloj en Montreal

Noval completó los 20,3 kilómetros del recorrido en 25 minutos, 17 segundos y 35 centésimas y aventajó en 6,35 segundos al belga Vic de Smet y en 16,97 segundos al danés Malthe Risbjerg, plata y bronce, respectivamente.

El ciclista de Pola de Laviana, de 17 años, se convierte así en el primer español en conseguir el oro en esta categoría.

Tras su victoria, Noval declaró: "Era un objetivo desde el principio de la temporada, pero para la crono no tenía tan claro que tenía estas posibilidades. Sabía que era posible, pero aún no me lo creo y estoy asimilándolo todavía".

El ciclista asturiano explicó que el título es también fruto de meses de preparación junto a su entorno. "Llevamos trabajando en ello toda la temporada, sobre todo esta última parte de la temporada, así que preparé mucho mejor la crono y estos Mundiales y, después del año pasado, yo creo que ya había que conseguirlo y, bueno, al final fue posible".

Noval, hijo del exciclista profesional del mismo nombre, había terminado undécimo en la contrarreloj júnior del Mundial de 2025, disputado en Kigali, a 57,05 segundos del campeón, el neerlandés Michiel Mouris.

En Montreal, el español realizó una carrera de menos a más. En el primer punto intermedio era cuarto, a 3,30 segundos del neerlandés Gijs Winters, pero en el segundo ya había pasado a comandar la prueba con 10,08 segundos de ventaja sobre De Smet.

"Al principio, la verdad que notaba que había salido un poco demasiado conservador porque había muchas curvas y tampoco quería tener alguna caída", explicó sobre el trazado. "Después, ya una vez salí al terreno favorable, a tope hasta meta".

El otro representante español, Raúl López, terminó vigésimo, a 1 minuto y 12,65 segundos de Noval.