El Juventus, multado por la actitud de parte de su afición durante el homenaje a Mazzola

"Multa de 10.000€ al club Juventus, por no haber respetado de forma manifiesta, por parte de un reducido número de sus aficionados en términos porcentuales, ubicados en el sector de la tribuna Sur, primer anillo, el minuto de silencio dispuesto por la FIGC (Federación Italiana de Fútbol)", explicó la liga en un comunicado.

La sanción fue atenuada "en vista de la inmediata toma de posición formal del club respecto de la mencionada conducta reprobable, así como de la disociación del resto del público presente en el estadio".

Ultras de la Curva Sud interrumpió el homenaje de Mazzola y en lugar de guardar silencio, se giraron de espaldas al terreno de juego y comenzaron a entonar cánticos de leyendas de la 'Vecchia Signora' con el fin de eclipsar el tributo al histórico jugador del Inter.

La gran mayoría de los espectadores presentes en el estadio reaccionaron rápidamente e iniciaron un cántico masivo de aplausos para ahogar los gritos del grupo de ultras.

El club turinés emitió un duro comunicado en el que condenó la actitud de sus propios hinchas, y señaló que "ninguna rivalidad puede justificar la falta de respeto durante un minuto de silencio".