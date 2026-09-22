Italia conquista el oro en el relevo mixto del Mundial de Montreal

El conjunto italiano, integrado por Mattia Cattaneo, Filippo Ganna y Matteo Sobrero en el sector masculino y Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini y Monica Trinca Colonel en el femenino, completó los 40,6 kilómetros del recorrido en 51 minutos, 32 segundos y 28 centésimas.
Francia se hizo con la medalla de plata, a 8,63 segundos, mientras que Suiza obtuvo el bronce a 19,86 segundos. Australia, campeona mundial en 2024 y 2025, acabó cuarta, a 40,48 segundos, y Alemania fue quinta, a 48,74.
Italia tomó el mando en el segundo punto intermedio de la primera mitad de la prueba y llegó al relevo entre hombres y mujeres con 11,30 segundos de ventaja sobre Francia y 12,21 sobre Australia. España ocupaba entonces la cuarta posición, a 25,65 segundos.
El equipo español, integrado por Héctor Álvarez, Iván Romeo y Eñaut Urkaregi, junto con Sandra Alonso, Mireia Benito y Paula Blasi, terminó sexto, a 1 minuto y 10,77 segundos del ganador.
España había comenzado con fuerza y llegó a ocupar la tercera posición en el primer punto intermedio, a sólo tres segundos de Suiza, pero fue perdiendo terreno progresivamente frente a las principales selecciones.
Canadá, país anfitrión, terminó noveno, a 2 minutos y 7,68 segundos de Italia.