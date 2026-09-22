Scariolo, sobre el nuevo BC Roma: "Es un proyecto interesante con ideas ambiciosas"

El que fuera técnico de clubes como el Real Madrid, Unicaja, el Tau Vitoria o el Virtus Bolonia, evitó hacer declaraciones sobre su reciente salida del club blanco y se centró en resaltar el proyecto del flagrante equipo romano, presentado este martes en un evento en Roma.

"Aquí estamos para hablar del Roma y de este proyecto, que es un proyecto interesante, obviamente a medio-lago plazo, que se está construyendo deprisa y corriendo, pero con buenos miembros y con ideas ambiciosas", aseveró a esta agencia, al agregar que, pese a seguir viviendo en España, viaja a Roma dos días por semana y está presente todos los días de forma remota.

El nuevo equipo en Roma fue presentado al público después del traslado del Vanoli Cremona a la capital italiana, y disputará su primer encuentro este sábado contra el Universo Treviso Basket.

El proyecto cuenta entre sus inversores con Luka Doncic y Donnie Nelson, mientras que Scariolo, que con España fue campeón del mundo en 2019, ganó cuatro Eurobasket (2009, 2011, 2015 y 2022), logró un bronce europeo en 2017, una plata olímpica en Londres 2012 y un bronce en Río 2016, forma parte del mismo como asesor.

El club presentó el 14 de septiembre su escudo y su identidad visual, inspirados en la historia y la arquitectura de Roma. En el centro del emblema aparece la diosa Roma, tomada de representaciones de antiguas monedas romanas.

El nacimiento del BC Roma se produce seis años después de la salida de la histórica Virtus Roma de la Serie A por problemas económicos.

La ciudad del centro de Italia recupera así presencia en la máxima categoría, en una nueva etapa en la que también participa el Maxima Roma, otro club creado en 2026.

El proyecto del BC Roma está además orientado hacia la futura NBA Europa, la competición que preparan la NBA y la FIBA para el continente. Tanto este club como el Maxima Roma aspiran a posicionarse en ese nuevo escenario, previsto para 2027.