La justicia investiga los mensajes racistas recibidos por la leyenda del judo Teddy Riner

La justicia investiga los mensajes racistas recibidos por la leyenda del judo Teddy Riner

París, 23 sep (EFE).- La Fiscalía francesa anunció este miércoles la apertura de una investigación por los mensajes racistas lanzadas a través de las redes sociales contra la leyenda del judo local Teddy Riner, después de que este mostrara su rechazo al ascenso de la extrema derecha.