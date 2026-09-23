La justicia investiga los mensajes racistas recibidos por la leyenda del judo Teddy Riner

En un mensaje colgado en sus redes sociales, la Fiscalía aseguró que ha abierta esta investigación "por iniciativa propia" tras haber comprobado la existencia de "numerosos mensajes de odio en línea" contra el quítuple campeón olímpico.
Estos proliferaron tras una entrevista este sábado en la televisión pública en la que Riner se dijo "angustiado" por el ascenso de la extrema derecha.
El judoca, de 37 años, una auténtica leyenda en Francia, tiene previsto buscar un nuevo título olímpico en los Juegos de Los Ángeles, tras los cuales ha dejado entrever su voluntad de entrar en política.