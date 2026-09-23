Las Agencias nacionales no participarán en los controles de los JJ. OO. y Paralímpicos

Así lo establecen los nuevos Estándares Internacionales de Controles que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027, tras las modificaciones aprobadas por el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) el pasado día 10 en Belgrado.

La AMA actualizó la normativa con la inclusión de la Recomendación 19, hecha por el grupo de trabajo sobre la independencia operacional de las agencias nacionales, que delimita el papel de las mismas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

La recomendación aclara que las agencias anfitrionas no participarán en la planificación de la distribución de los controles, ni en la selección de los deportistas que se someterán a ellos.

Las modificaciones también restringen el uso de la ONAD anfitriona y del personal de recogida de muestras de la nacionalidad del país organizador para realizar controles a los deportistas del propio país anfitrión, aunque contemplan hacer excepciones cuando esta restricción no sea razonablemente viable.

Los cambios, aprobados por unanimidad del Ejecutivo y con el respaldo del Consejo de Deportistas, no se aplicarán automáticamente a los eventos de las federaciones internacionales. Estas serán las que decidan sobre su aplicación en competiciones absolutas, en función de la existencia posible de conflictos de intereses.

Serán obligatorios para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y, según la AMA, confirman en gran parte el marco operativo de los Juegos recientes.

En los últimos Juegos de invierno de Milán-Cortina 2026 el 87 % de los oficiales de control de dopaje no procedía del país anfitrión y en París 2024 la proporción fue del 57 %, lo que demuestra un aumento significativo en la diversificación del personal de recogida de muestras.

Además, la Agencia Internacional de Controles (ITA, por sus siglas en inglés) fue la responsable de la planificación de los controles en ambos eventos y no la agencia del país anfitrión. En los Juegos Paralímpicos es el Comité Paralímpico Internacional (IPV) el que supervisa el programa antidopaje de sus Juegos.