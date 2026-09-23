Museeuw ve favoritos a Van Aert y Evenepoel en Montreal y a Seixas y Del Toro como tapados

"Van Aert y Evenepoel son mis grandes favoritos", declaró Museeuw en una entrevista con el diario 'DH Les Sports+', después de que Evenepoel conquistara el domingo en Montreal su cuarto título mundial consecutivo de contrarreloj.

El "León de Flandes", de 60 años, cree que Evenepoel, de 26 años, y Van Aert, de 32, están "al mismo nivel", aunque considera que este último afronta una mayor presión y que desplegarán estrategias diferentes en carrera.

"Lo que está claro es que Van Aert tiene más presión. Espero que sea él quien consiga el maillot porque es una de sus últimas oportunidades. Empezará la carrera corriendo para sí mismo, pero podría cambiar de estrategia durante la prueba si se da cuenta de que no tiene piernas. Remco, en cambio, creo que va a hacer como Pogacar: atacará muy pronto e intentará hacer estallar la carrera", apuntó.

Pese a la ausencia por lesión del esloveno Tadej Pogacar, gran dominador de los últimos años, Museeuw advirtió de la presencia de otros corredores en el pelotón con calidad suficiente para frustrar los planes de la selección belga.

"Seixas y Del Toro también serán peligrosos. Vienen de hacer un Tour de Francia muy bueno y estaban en forma en las últimas carreras. Van der Poel siempre es también un peligro en las pruebas de un día, aunque haya dicho que no se considera favorito. Sé que se ha preparado muy bien", añadió.