Roberto Fernández, feliz en la selección: "El grupo es espectacular, es una familia"

"El grupo es espectacular. Me habían hablado que era un grupo muy bueno y cuando estás dentro, son una familia. Por ser el grupo que es y por la calidad que tiene, así hemos salido campeones", valoró Roberto Fernández en una rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) después del entrenamiento celebrado hoy para preparar el partido ante Inglaterra en Wembley del sábado.

El delantero de Puente Genil (Córdoba), de 24 años, fue reclutado por De la Fuente por su gran comienzo de temporada con el Espanyol, con el que lleva seis goles.

Preguntado por el primer mensaje que le había traslado el seleccionador, respondió: "Me dijo que fuera yo, que siga haciendo lo que he estado haciendo desde el principio de temporada, lo que me ha traído aquí y cómo he trabajado. Que disfrute y aprenda".

Fernández, que milita en el Espanyol desde mediados de la campaña 2024-25, agradeció al club catalán que confiara en él cuando no atravesaba un momento en el Braga de Portugal.

"Es un orgullo representar a un grupo como el Espanyol, que me dio toda la confianza cuando lo estaba pasando regular en Braga. Es un club histórico que trabaja súper bien con la cantera. Sabía que muchos delanteros que fueron convocados por la selección y también tenía ese reto por delante", explicó.

El ariete andaluz destacó alguna de sus impresiones de lo que lleva de estancia con la Roja: "Cucurella es muy intenso en los entrenamientos, hoy lo he sufrido. Pedri mueve mucho el balón, Oyarzabal y Ferrán tienen mucho gol... Me han sorprendido todos. Son los campeones del mundo y cada uno tienen lo suyo (...) Es un buen grupo y me estoy sintiendo bastante cómodo con ellos".

"Estoy esperando a ver si cae alguna novatada. Pero encantado de hacerlo. Por estar aquí, hago cualquier novatada", añadió.

Sobre a quién le daría el Balón de Oro, el delantero periquito no se pronunció por nadie en concreto, pero deseó que los tres primeros sean españoles.

Admitió que tenía fe en ser convocado por De la Fuente y que por eso siguió el anuncio rodeado de la familia. "Cuando empieza la temporada y a meter goles, uno sueña con que Luis te llame, y así ha sido", apuntó.