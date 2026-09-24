Polideportivo
24 de septiembre de 2026 a la - 09:20

Atropellan a dos triatletas polacos que entrenaban en Sanxenxo (Pontevedra)

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Pontevedra, 24 sep (EFE).- Dos triatletas polacos que entrenaban en Sanxenxo (Pontevedra) han resultado heridos tras ser atropellados por un turismo.

Por EFE
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El suceso, según ha informado el servicio municipal de emergencias, se ha registrado en la Avenida Cruceiro, en Vilalonga. Las víctimas, que iban en bicicleta, tienen 30 y 29 años.

Ambos fueron derivados para atención médica aunque, en principio, ninguno ha sufrido heridas de gravedad.

El coche que les atropelló, apuntan las primeras investigaciones, giró para entrar en la gasolinera que hay en la zona. En esa maniobra no habría visto a los deportistas que circulaban por la carretera.

Los dos deportistas pertenecen a la delegación de la federación polaca de triatlón que participa estos días en la gran final de las Series Mundiales que se celebra en Pontevedra.