Espart, de su polivalencia: "Si tienes actitud y juegas al fútbol, sale bien"

Espart, de 19 años y procedente de la cantera azulgrana, es una de las revelaciones de la temporada después de que Flick lo haya alineado en cinco partidos, principalmente como lateral izquierdo, y de que haya sido convocado por primera vez con la selección española sub-21.

"He estado jugando de lateral izquierdo. Puedo jugar de interior también. Si el míster te quiere en otra posición, pues intento adaptarme y aprovechar la oportunidades. Al principio, sí me costaba bastante cuando tenía asumido que jugaba de lateral y si me ponía de seis a veces me costaba un poco adaptarme. Pero cuando vas haciendo más, ya te acostumbras y si tienes actitud y juegas al fútbol, saldrá bien", sostiene el joven canterano en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol.

Recuerda que empezó a jugar de seis, en la posición de de pivote, pero en el segundo año de cadete le situaron de lateral derecho. "Lo hice bien y empecé a subir", añade.

Sobre su inicio de temporada, en la que también ha debutado en la Liga de Campeones, se alegra de que todo ha ido "muy rápido" y se muestra "muy agradecido" al Barcelona por poder ver cumplido su sueño de debutar en el primer equipo y con la oportunidad de jugar muchos minutos.

"Mis amigos y mi familia están flipando y me hace sentir muy orgulloso de poder ver tan feliz a la gente que está a mi lado", valora.

Sobre su estreno con la sub-21 para disputar los partidos de la fase de clasificación para el Europeo, con la primera cita este viernes en Finlandia, también expresa su "orgullo" y subraya la calidad del combinado que dirige David Gordo, con la llegada de otros jugadores nuevos como el delantero madridista Carlos Espí.

"Tenemos un equipazo. Jugadores de una calidad excelente y también fuera del campo nos llevamos muy bien. Me he integrado muy rápido y creo que es un equipazo", incide.

Tras pasar por la sub-17 -"donde jugué siempre de pivote-", la sub-18 y la sub-19, donde se proclamó campeón de Europa el pasado mes de julio, admitió que su meta es llegar a la absoluta.

"Sería algo increíble. Ahí están los mejores y poder jugar una Eurocopa o un Mundial es algo que he soñado desde que era pequeño", asevera el jugador culé.