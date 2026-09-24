Un barco del equipo británico sufre daños al colisionar con otro en Nápoles

El choque provocó daños en el foil -el hidroala que se coloca debajo del casco- de la embarcación de competición británica y una leve herida en el rostro del timonel de estribor, Dylan Fletcher-Scott, medalla de oro en Tokio 2020.

Ninguno de los demás regatistas que se encontraban a bordo del AC40 de GB1 ni el personal de la embarcación de apoyo de Alinghi sufrió daños.

El incidente se produjo en el campo de regatas de Nápoles mientras el equipo británico se preparaba para la salida de la primera regata de entrenamiento, junto al resto de los nueve AC40 que participarán en la competición, prevista entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre.

Fletcher quiso tranquilizar sobre su estado a través de una publicación en Instagram, en la que confirmó que regresaría este jueves al agua para continuar con los entrenamientos.

"No todo es sol y arco iris. Muchas gracias al equipo de GB1 por todo su arduo trabajo, y a Team Alinghi por prestarnos un brazo de aluminio. ¡Hoy de vuelta al agua!", dijo en sus redes.

La Copa del América de Nápoles, la 38ª edición de la Copa del América de vela, tendrá lugar en Nápoles en 2027, la primera vez que esta competición se celebra en Italia y toma el relevo de Barcelona como sede.