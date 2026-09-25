33-44. El Barça inicia la defensa del título con un triunfo plácido y reparto de minutos

Dika Mem (11 goles) y Óscar Grau (8), que aprovechó sus minutos en ausencia de Luis Frade, que descansó, fueron los máximos goleadores de un conjunto azulgrana que también encontró en Viktor Hallgrímsson a uno de sus protagonistas bajo palos, con 14 paradas en los treinta minutos que disputó.

Con esta victoria, el cuadro catalán arranca con paso firme la defensa de su título mundial, que continuará este domingo frente al Zamalek egipcio (15:30 hora española), a priori el compromiso más exigente de una fase de grupos que se cerrará el martes 29 ante el Montada Derb Sultan marroquí.

El Barça saltó a la pista con la misma receta que la temporada pasada le llevó a conquistar los siete títulos: defensa asfixiante y vértigo al contraataque. Con Fernández al frente de la estampida, los azulgranas propinaron el primer golpe con un parcial de 1-6 que dejó al Pinheiros sin respuesta.

La ventaja llegó a ser de ocho goles (4-12, min. 13), pero el Barça levantó el pie del acelerador y el conjunto brasileño aprovechó el respiro para volver al partido. El Pinheiros encontró espacios para el lanzamiento, ajustó su defensa y recortó hasta el 14-17 (min. 23), sembrando por unos minutos la incertidumbre.

Fue solo un espejismo. En cuanto el cuadro catalán volvió a apretar, recuperó el mando y volvió a marcar el paso. Elderaa encontró soluciones y Mem tomó las riendas para ensanchar de nuevo la diferencia antes del descanso, al que se llegó con un cómodo 16-23.

Tras el paso por vestuarios, Carlos Ortega empezó a repartir minutos entre los jugadores que buscaban aprovechar su oportunidad y reivindicarse ante el técnico malagueño. Los Grau, Sola y Petar Cikusa tomaron el relevo en ataque y mantuvieron el vendaval azulgrana para terminar de romper el partido (22-36, min. 44).

También tuvo sus minutos de protagonismo Hallgrímsson bajo palos. El islandés sabe que la competencia con el navarro Hernández es feroz, pero respondió cuando tuvo que hacerlo y dejó varias buenas paradas para sostener una cómoda ventaja hasta el 33-44 definitivo.

33 - Pinheiros (16+17): Guerra; Santos (1), Reis (6), Marques (1), Duarte (1), Seifert (5), Fiuza (1), -siete inicial-, Oliveira (5), Pecly (-), Griggio (2), Lindoso (3), Baptista (-), Lima de Sousa (6), Candido (-) y Borja (2).

44 - Barça (23+21): Hernández; Sola (3), Mem (11), Smarason (2), N’Guessan (-), Fàbregas (5), Fernández (5, 1p), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Carlsbogard (-), Djordje Cikusa (-), Gómez (1), Grau (8), Elderaa (3), San Felipe (-), Barrufet (4, 2p) y Petar Cikusa (2).

Parciales cada cinco minutos: 1-3, 4-8, 5-12, 11-15, 14-19, 16-23 (descanso), 18-27, 22-30, 23-36, 27-40, 30-42 y 33-44 (final).

Árbitros: Ivan Pavicevic (MNE) y Joanna Brehmer (POL). Excluyeron dos minutos a Gabriel Griggio (m.23) y a Fabio Marques (m.37) por parte del Pinheiros y a Djordje Cikusa (m.27) por parte del Barça. Mostraron tarjeta amarilla al técnico Carlos Ortega por parte del Barça.

Incidencias: Primer partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes disputado en el pabellón New Capital Sports Hall de la nueva capital administrativa de Egipto.