Ashlin Barry, nacido en Girona y criado en Toronto, campeón mundial sub-23; Álvarez, plata

Barry completó los 174 kilómetros de la prueba, disputada sobre 13 vueltas al exigente circuito de Mont-Royal, en 4 horas, 17 minutos y 35 segundos.

Álvarez cruzó la meta 53 segundos después del ganador y se adjudicó la plata, mientras que el noruego Jesper Stiansen, que llegó con el mismo tiempo que el español, consiguió el bronce.

Barry, que este viernes cumplió 19 años, protagonizó una larga escapada y se quedó definitivamente solo a 32 kilómetros de la meta tras descolgar al danés Kristian Egholm.

El nuevo campeón mundial nació el 25 de septiembre de 2007 en Girona, donde sus padres, los exciclistas profesionales Michael Barry y Dede Demet-Barry, residían durante parte del año.

Tras pasar sus primeros años entre Girona y Boulder (Colorado, Estados Unidos), su familia se instaló en Toronto en 2013 y Barry creció y se formó en la ciudad canadiense.

El ciclista, que tiene las nacionalidades canadiense y estadounidense, representa internacionalmente a Estados Unidos y esta temporada compite con el equipo de desarrollo del Team Visma-Lease a Bike Development Team.

Barry ya había rozado el podio en Montreal en la contrarreloj sub-23, en la que terminó cuarto. Precisamente en esa prueba, Álvarez obtuvo la medalla de bronce, por detrás del neerlandés Ryan Gal, campeón mundial, y del italiano Nicolas Milesi.

Con la plata de este viernes, el ciclista español suma dos medallas en Montreal y eleva a cuatro el total conseguido hasta ahora por España en los Mundiales.

Las otras dos son los oros logrados por Benjamín Noval en las pruebas masculinas júnior de contrarreloj y ruta.

Noval se impuso el martes en los 20,3 kilómetros de la contrarreloj y el jueves volvió a subir a lo más alto del podio en la prueba en ruta, en la que aventajó en 42 segundos al francés Simon Defrance.