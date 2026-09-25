David Beckham recibe 51 millones de dólares tras un récord de beneficios de sus marcas

DRJB Holdings, la sociedad que agrupa los negocios vinculados a las marcas de Beckham, obtuvo el pasado ejercicio unos beneficios antes de impuestos de 65,7 millones de dólares (57,6 millones de euros), un 46 % más que en 2024.

Los ingresos fueron de 110,5 millones de dólares (96,9 millones de euros), un 20 % más que los 92,3 millones de dólares (81 millones de euros) del año anterior, indica el periódico, que señala que las cuentas se publicarán la próxima semana en el registro mercantil británico, Companies House.

De acuerdo con los datos difundidos, la compañía repartió en 2025 dividendos por 51,1 millones de dólares (44,8 millones de euros), frente a los 53 millones de dólares (46,5 millones de euros) de 2024.

A esa cantidad se sumaron este año otros 61,6 millones de dólares (54 millones de euros) en dividendos especiales.

Beckham posee el 45 % de DRJB Holdings mediante su sociedad Footwork Productions, mientras que el 55 % restante pertenece al grupo estadounidense Authentic Brands, que adquirió esa participación en 2022 por 200 millones de libras (228,1 millones de euros).

Su participación en los dividendos repartidos en 2025 y en los especiales abonados este año asciende en total a unos 51 millones de dólares, según The Guardian.

De acuerdo con el diario, el crecimiento registrado en 2025 estuvo impulsado, entre otros factores, por nuevos acuerdos de cara al Mundial de fútbol de 2026, entre ellos una asociación plurianual con Bank of America, por la que Beckham se convirtió en embajador de su programa deportivo global.

El también modelo apareció este verano en alrededor de una docena de campañas publicitarias vinculadas a la Copa del Mundo, para marcas como Lenovo, McDonald's, Verizon y Lay's, de PepsiCo.

Durante el ejercicio, el exfutbolista lanzó además colecciones de ropa masculina con Hugo Boss, una línea de gafas con Safilo y una edición limitada de las botas Predator de Adidas, y alcanzó un acuerdo para el programa 'Beckham & Friends Live' emitido por Paramount+.

DRJB Holdings está formada por tres divisiones: DB Ventures, que concentra buena parte de sus acuerdos comerciales; Seven Global, dedicada a acuerdos de licencia con compañías como Adidas; y Studio 99, la productora que realizó el documental 'Beckham' para Netflix y produjo otro sobre su esposa, Victoria Beckham.

Por otra parte, el antiguo capitán de la selección inglesa es inversor en negocios ajenos a DRJB Holdings, entre ellos la compañía de suplementos IM8, que cofundó en 2024, y la empresa de aperitivos de fruta y miel BeeUp.