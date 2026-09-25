El Olimpia Milán defiende la corona en una Serie A marcada por los nuevos equipos de Roma

La expectación está puesta especialmente en los dos equipos romanos, que vuelven a situar a la capital en el mapa de la máxima categoría del baloncesto italiano seis años después, cuando el Virtus Roma anunció su retirada de la liga por problemas económicos.

El BC Roma, cuyos inversores son Luka Doncic y Donnie Nelson y que cuenta con Sergio Scariolo entre sus asesores, adquirió la licencia del Vanoli Cremona y debutará el sábado a domicilio ante el Treviso.

El Maxima Roma, cuyo inversor es el empresario estadounidense Paul Matiasic, compró la licencia del Brescia y se estrenará el domingo en casa frente al Napoli Basketball.

Ambos se disputarán también la atención y el apoyo de los aficionados de la 'Ciudad Eterna'.

El Olimpia Milán parte de nuevo entre los grandes favoritos después de conquistar la pasada temporada el triplete y prolongar su racha con el triunfo en la Supercopa, lograda el pasado fin de semana ante el Reyer Venezia (94-87).

El equipo milanés, dirigido por Giuseppe "Peppe" Poeta, recibirá el domingo al Trieste en el Forum, menos de 48 horas después de su partido de Euroliga en Belgrado, que se juega este viernes.

El Venezia, finalista de la pasada temporada, también comenzará en casa y recibirá el sábado al Acqua S.Bernardo Cantù, que regresa a la máxima categoría y tendrá como primer objetivo asegurar la permanencia.

Otro de los focos estará en el Virtus Bolonia, que ha llevado a cabo una profunda renovación durante el verano. El conjunto boloñés se estrenará en esta campaña en la pista del Varese, uno de los duelos más atractivos del estreno.

El Varese, con Amedeo Della Valle como una de sus principales referencias, ha elevado sus ambiciones para esta temporada. También parten con aspiraciones de disputar los 'playoffs' equipos como el Bertram Derthona Tortona, Napoli, Reggio Emilia y Trento.

La primera jornada también supondrá el regreso a la Serie A del Tezenis Verona y el Longobardi Scafati Basket. La liga comenzará con el debut del BC Roma ante el Treviso.

El Olimpia Milán es el gran dominador histórico de la competición, con 32 títulos de Liga, seguido por el Virtus Bolonia, con 17, y el Varese, con 10. El Siena y el ASSI Milano suman seis cada uno, mientras que Triestina y Treviso cuentan con cinco. Roma, por su parte, suma cuatro títulos a través del histórico Ginnastica Roma y uno con el Virtus Roma.