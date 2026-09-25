Granada y Andorra aspiran a recuperar la buena senda

El Granada llega al partido después del doloroso traspié sufrido la pasada semana en el campo del Leganés, donde firmó su mejor actuación del curso, pero perdió por 3-2 con un gol en contra en el último instante y polémica arbitral.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’, que en su última comparecencia en casa empató ante el Albacete (1-1), confía en transformar en goles y triunfo las buenas sensaciones que transmite para instalarse en la parte cómoda de la clasificación.

El técnico presenta para el partido las bajas por sanción del lateral mauritano Baila Diallo y del extremo francés Kader Bamba, mientras que tampoco estará el joven extremo Owen Emeka al encontrarse concentrado con la selección española sub 18.

Pacheta apostará en el once inicial por el canterano Sergio Rodelas para sustituir a Owen, mientras que el resto de la alineación será la misma que jugó en Leganés, con un dúo atacante formado por Jorge Pascual y el venezolano Alejandro Marqués.

Por su parte, el FC Andorra, después de sufrir cinco derrotas consecutivas ya que sólo ganó en el partido de la primera jornada, viaja en puestos de descenso.

El equipo dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués, que cuenta con Carles Manso como cabeza visible del equipo técnico, llega al encuentro con las bajas por lesión del defensa central Gael Alonso y del medio Théo Le Normand. Tampoco podrá contar con los internacionales Jesús Owono con Guinea Ecuatorial y sin Randy Schneider con Filipinas.

El club del Principado tendrá que volver a apostar con Pau López en la portería que fue titular en los cuatro primeros partidos y fue suplente en el último ya que la baja de Jesús Owono le vuelve a dar una oportunidad en el once.

"Era un tema de energía el cambio de Jesús Owono por Pau López. Queríamos dar la vuelta a partir de está fuerza que transmite. Y este sábado no podremos contar con Owono porque está con su selección y veremos quién jugará", aseguró Carles Manso, en la rueda de prensa previa al partido.

El Granada, de José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, llega sin el joven delantero Owen Emeka y sin Baila Diallo también 'afectados' por el virus FIFA. "Es muy buen equipo. Tiene jugadores que son muy importantes en la categoría como Gumbau y Alcaraz en el medio del campo. En las bandas tienen muchos puntos fuertes y tienen una estructura muy clara. Además tienen jugadores de mucha calidad arriba, pero iremos a conseguir un buen resultado", señaló Manso.

El FC Andorra no ha ganado nunca en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El curso pasado empató a uno con un gol de José Arnáiz neutralizado por Imanol García. Y en el 2023 perdió por 2-0 con doblete de Uzuni.

"Los jugadores no están con la mejor confianza como se están dando los partidos. En Vigo la confianza bajo y la derrota contra Eibar alimento las dudas. Notamos esa pequeña ansiedad y tenemos que trabajar el aspecto mental. Eso sí, el ambiente y el trabajo es para dar las gracias a los jugadores", sentenció Carles Manso.

Granada: Raúl Lizoain; Sergio López, Manu Lama, Gimber, Pampín; Rubén Alcaraz, Gumbau, Rodelas, Jose Arnaiz; Pascual y Marqués.

FC Andorra: Pau López; Carrique, 'Bomba', Diego Alende, Andoni López; Sergio Molina, Marc Domènech, Efe Akman; Hugo López, Jordi Cano y 'Lauti' De León.