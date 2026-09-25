La Supercopa italiana regresa a casa con formato de partido único tras cuatro años

La Supercopa italiana regresa a casa con formato de partido único tras cuatro años

Roma, 25 sep (EFE).- La Supercopa de Italia regresará este año al formato de partido único y volverá a disputarse en territorio italiano tras cuatro ediciones consecutivas en Arabia Saudí, según decidió este viernes la junta directiva de la Serie A.