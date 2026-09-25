La Supercopa italiana regresa a casa con formato de partido único tras cuatro años

El encuentro enfrentará al Inter de Milan, campeón de la Serie A y vencedor de la Copa de Italia, con el Lazio, finalista del torneo copero.
El partido, que enfrenta así a los mismos equipos que en la final de Copa, se jugará el próximo 22 de diciembre en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), en Milán, escenario habitual de los encuentros del conjunto interista.
La Supercopa italiana había adoptado en las tres últimas temporadas un formato de fase final entre cuatro, en Arabia Saudí, pero la competición recuperará ahora también su estructura tradicional.
Ninguno de los dos equipos defenderá título, pues en la pasada edición se impuso el Nápoles al Bolonia en la final para hacerse con su tercera Supercopa.