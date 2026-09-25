Polideportivo
25 de septiembre de 2026 a la - 15:00

Matt Fitzpatrick se pone de líder en Francia con un golpe sobre el austriaco Winther

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El inglés Matt Fitzpatrick se situó líder en el Abierto de Francia, del DP World Tour, con un golpe de diferencia sobre el austriaco Jeff Winther, al término de la segunda jornada disputada este viernes.

Por EFE
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Fitzpatrick, número cuatro en el ránking mundial, firmó una tarjeta de 64 golpes, la misma que Winther, y tomó el relevo del estadounidense Michael Kim al frente del torneo que se disputa en el campo Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, a las afueras de París, donde se jugó la Copa Ryder de 2018.

Con un 'eagle' y cinco 'birdies', el golfista inglés se colocó con un total de -13, uno menos que Winther y dos sobre Kim.

El argentino Andrés Gallegos terminó la ronda con un golpe bajo el par del campo y quedó en la general con -5.