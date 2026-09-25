Presidents Cup, negocio de oro

La Presidents Cup enfrenta a Estados Unidos con un combinado internacional, sin Europa, y convierte durante seis días los suburbios del noroeste de Chicago en escaparate global.

Grandes marcas, hospitalidad de lujo, empresarios, consultores y aficionados con alto poder adquisitivo se reúnen esta semana en la Ciudad del Viento, con efecto directo sobre alojamiento, restauración, transporte, comercio y diversión.

Los 175 millones de dólares de impacto previsto superarían los 135 que generó la edición de 2022 en Charlotte, récord previo para una Presidents Cup disputada en Estados Unidos.

Chicago presume de su aeropuerto internacional, uno de los más importantes del mundo, su dimensión corporativa y una oferta turística capaz de extender el gasto más allá del campo.

Los organizadores se frotan las manos especialmente por los visitantes extranjeros. El turismo internacional gasta, de media, cuatro veces más que el nacional, mientras que el viajero internacional de golf multiplica ese desembolso por ocho, según datos citados por responsables turísticos locales en la previa del torneo.

Medinah es el centro del negocio. El histórico club, fundado en 1924, acoge la competición en su Campo número 3. Con esta cita, se convirtió en el primer recorrido en albergar un Abierto de Estados Unidos, un Campeonato de la PGA, una Ryder Cup y una Presidents Cup.

El legado deportivo es también una oportunidad comercial. Medinah ofrece a patrocinadores y clientes corporativos una plataforma con historia, proximidad a Chicago y un público de alto poder adquisitivo.

Así lo refleja la oferta 'premium' pensada específicamente para vender experiencia, relaciones y visibilidad.

El 1924 Club, llamado así por el año de fundación de Medinah, representa esa apuesta. La organización lo presenta como una propuesta de hospitalidad de alto nivel, con servicio personalizado y una ubicación privilegiada dentro del campo.

La lista de patrocinadores es de primer nivel, entre finanzas, consultoría, energía, relojería y cerveza. Rolex, Barings, Forvis Mazars y Energy Transfer figuran como socios globales de la Presidents Cup. Michelob ULTRA da nombre al Captains’ Club, una de las áreas de hospitalidad.

Barings desembarca como patrocinador oficial de gestión patrimonial. Forvis Mazars lo hace desde la auditoría y la consultoría. Pocos torneos como la Presidents Cup ofrecen la oportunidad de entrar en contacto con importantes figuras empresariales, clientes de renta alta y un escaparate internacional.

Los nombres de los protagonistas también garantizan visibilidad a marcas y empresas.

Estados Unidos está liderado por Scottie Scheffler, número uno mundial, junto a Xander Schauffele, Justin Thomas, Patrick Cantlay y Collin Morikawa. El equipo internacional reúne a Hideki Matsuyama, Adam Scott, Tom Kim, Min Woo Lee y Si Woo Kim, entre otros.

Todos ellos abren mercados estratégicos. Scheffler empuja el interés estadounidense; Matsuyama conecta con Japón; los surcoreanos Kim e Im abren una puerta relevante en Asia; y el australiano Adam Scott aporta recorrido y reconocimiento global.

La anunciada presencia de Donald Trump añade un elemento político y mediático al torneo. El presidente de Estados Unidos ha aceptado ser presidente honorario de la edición de Medinah, una figura simbólica que garantiza un foco público adicional.

Su presencia vincula el torneo a una agenda institucional de máxima visibilidad.

La Presidents Cup se disputa hasta el 27 de septiembre, con las jornadas de competición entre el 24 y el 27. Para Chicago no solo es una semana de golf. Es una semana de lujo, prestigio y contactos.