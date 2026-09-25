Viernes, 25 de septiembre de 2026

Redacción Deportes. La selección brasileña comienza una nueva vida sin Neymar, el máximo goleador de todos los tiempos, y con una segunda temporada para el entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien ha prometido promover una nueva generación de jugadores a partir del partido amistoso de este viernes a domicilio contra Australia en Townsville.

Londres. La Copa Laver de tenis, torneo de exhibición organizado por Roger Federer y que tres años después vuelve a Londres, se disputa entre este viernes y el domingo entre los equipos de Europa, con el español Carlos Alcaraz como líder y Yannick Noah como capitán, y el Resto del Mundo, que dirige André Agassi y cuenta como principal figura con el estadounidense Taylor Fritz, así como con el argentino Francisco Cerúndolo.

Redacción Deportes. Los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera que se disputan en la ciudad canadiense de Montreal continúan este viernes con las carreras de fondo en carretera masculina sub-23 y femenina júnior.

Redacción Deportes. Continúa este viernes el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con la tercera y última tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación, que establece el orden de salida de la carrera del sábado en el circuito urbano de Bakú.

- Entrenamientos libres 3 (8.30 a 9.30 GMT) y sesión de clasificación (12.00 a 13.00) del Gran Premio de Azerbaiyán, 15ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano de Bakú. (FOTO)

- Euroliga. 1ª jornada: Beşiktaş-Valencia Basket

- Mundial de Clubes, en la Nueva Capital Administrativa de Egipto (hasta 1). Pinheiros (BRA)-Barça (10.15 GMT).

- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Carreras de fondo en carretera masculina sub-23 (13.00 a 17.20 GMT) y femenina júnior (18.15 a 20.35 GMT).

-. Liga de Naciones. 1ª jornada (FOTO): Italia-Bélgica y Turquía-Francia (18.45 GMT).

. También se juegan los partidos (FOTO) Georgia-Irlanda del Norte, Armenia-Letonia (16.00 GMT), Hungría-Ucrania, Polonia-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Rumanía, Montenegro-Chipre (18.45 GMT).

- Copa África. Clasificación: Argelia-Zambia, Egipto-Angola, Mali-Cabo Verde, Senegal-Mozambique, Marruecos-Gabón, entre otros.

- Amistosos Australia-Brasil, en Townsville (10.00 GMT) e India-Panamá, en Bangalore (14.00 GMT)

- DP World Tour. Abierto de Francia, en Le Golf National (hasta 27).

- Copa Presidentes, en Medinah (EEUU) (hasta 27).

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Previa de la División de Honor que comienza el sábado.

- Rueda de prensa telemática de Regis Sonnes sobre el España-Brasil del sábado en Hong Kong. (18:00)

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

- Copa Billie Jean King. Fase final, en Shenzhen (China) (hasta 27). Semifinales (11.00): España-República Checa.

- Copa del América. Regata preliminar, en Nápoles (Italia) (hasta 27).

Redacción EFE Deportes