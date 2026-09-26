Fitzpatrick encarrila la victoria en Francia

Fitzpatrick, de 32 años y número cuatro del 'ranking' mundial, volvió a protagonizar otra buena jornada, a pesar de cometer su primer 'bogey' en el torneo, lo que le permite atisbar el que sería su undécimo título en el circuito europeo, además del Abierto de Estados Unidos que conquistó en 2022.

Con siete 'birdies', el jugadores inglés mantuvo la solidez y solo cometió un error en el octavo hoyo del campo Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, a las afueras de París, donde se jugó la Copa Ryder de 2018.

Vaillant, con -14, se situó segundo jaleado por el público local, deseoso de volver a ver a un francés subir a lo más alto del podio en su abierto nacional, el más antiguo de la Europa continental al remontarse a 1906.

La última vez que venció un francés fue en 2011, cuando ganó Thomas Levet.

En tercera posición, aún con alguna opción de triunfo en caso de que Fitzpatrick tenga un mal día, quedó, con -13, un grupo de cinco jugadores: los españoles Eugenio Chacarra y Ángel Hidalgo, el noruego Kristoffer Reitan, el sudafricano Brandon Stone y el danés Jeff Winther.

Chacarra fue el más brillante del día con una tarjeta de -9, con siete 'birdies' y un 'eagle' en el noveno hoyo.