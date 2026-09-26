Polideportivo
26 de septiembre de 2026 a la - 13:35

Lecuona retrasa el alirón de Bulega al ganar la primera carrera en Cremona

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El español Iker Lecuona (Ducati) logró este sábado su segunda victoria en el Mundial de Superbike en el circuito italiano de Cremona al imponerse en la carrera 1 a su compañero de escudería Nicolò Bulega, a quien impidió asegurar el título del campeonato de forma matemática.

Por EFE
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Lecuona superó en 5,5 segundos al piloto italiano, quien volverá a tener este domingo la posibilidad de sentenciar el Mundial.

El podio lo completó el británico Sam Lowes (Marc VDS Racing Team) después de que el italiano Alberto Surra (Motocorsa Racing) sufriera una caída cuando rodaba cuarto.

El piloto español suma un segundo éxito después de estrenarse el pasado 11 de julio en Donington Park (Inglaterra).

La diferencia respecto a Beluga fue la mayor desde la carrera 2 de Magny-Cours del pasado año.

En la general, Bulega tiene 573 puntos, por 432 de Lecuona y 247 del italiano Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Tras la prueba de Cremona, quedarán las de Estoril (Portugal, 9-11 de octubre) y Jerez (España, 16-18 de octubre) para terminar la temporada.