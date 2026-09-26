Lecuona retrasa el alirón de Bulega al ganar la primera carrera en Cremona

Lecuona retrasa el alirón de Bulega al ganar la primera carrera en Cremona

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El español Iker Lecuona (Ducati) logró este sábado su segunda victoria en el Mundial de Superbike en el circuito italiano de Cremona al imponerse en la carrera 1 a su compañero de escudería Nicolò Bulega, a quien impidió asegurar el título del campeonato de forma matemática.