Luna Rossa mantiene el liderato en Nápoles tras una jornada de remontadas

Luna Rossa comenzó el día con una victoria y después sumó un sexto y un segundo puesto.

En la última prueba de la jornada terminó cuarto, después de remontar varias posiciones durante el recorrido.

Con estos resultados, el equipo italiano conserva el primer puesto de la clasificación con 51 puntos. Emirates New Zealand le sigue con 43 y completa el podio el suizo Tudor Team Alinghi con 38.

La jornada tuvo como protagonistas también a los equipos de Emirates Team New Zealand y al francés La Roche-Posay, del que forman parte los españoles Diego Botín y Florian Trittel.

El conjunto neozelandés Women & Youth ganó una de las regatas, mientras que La Roche-Posay se impuso en la última prueba del día.

Los franceses protagonizaron uno de los momentos más llamativos de la jornada.

Tras haber sufrido una caída en la jornada anterior, estuvieron cerca de ganar una de las regatas del sábado, pero volvieron a volcar cuando tenían una amplia ventaja sobre sus rivales.

Luna Rossa, con Peter Burling y Marco Gradoni al timón, supo recuperarse de algunos problemas durante las pruebas y terminó el día al frente de la clasificación.

La competición continuará este domingo con las dos últimas regatas de flota.

Después, las dos embarcaciones con más puntos disputarán la final, que decidirá el ganador de la segunda regata preliminar en Nápoles, independientemente de los puntos acumulados previamente.